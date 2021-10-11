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Bakan Çavuşoğlu, kapsayıcı ve temsili yüksek bir BM sistemi çağrısında bulundu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ekim 2021 Pazartesi 14:35
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Bakan Çavuşoğlu, kapsayıcı ve temsili yüksek bir BM sistemi çağrısında bulundu

SIRBİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın dönem başkanlığı ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 60. yıl dönümü toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, “Dünya 5'ten büyüktür’ diyerek daha kapsayıcı ve temsili yüksek bir BM sistemi çağrısında bulunuyoruz” dedi.


 

Belgrad’da 60 yıl önceki deklarasyonun kabul edildiğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Bu bildiride başlıca 3 alanda eylem çağrısında bulunuldu; ekonomik eşitsizlikler, BM reformu, küresel konularda çok taraflı ve kapsayıcı yaklaşım. Bugün hala tüm bu konuları tartışıyor olmamız dramatik değil mi? Eşitsizlikler tüm dünyada artıyor. BM raporlarına göre, artan eşitsizlikler dünya nüfusunun yüzde 70'inden fazlasını olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.


 

1961'deki gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki uçuruma dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Teknolojik değişimler çok daha hızlı. En az gelişmiş ülkeler için BM Teknoloji Bankası’na ev sahipliği yaparak üzerimize düşeni yerine getiriyor. İkincisi, BM reformu konusunda Belgrad Konferansı, BM Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesi çağrısında bulunuyor, biz de ‘Dünya 5'ten büyüktür’ diyerek daha kapsayıcı ve temsili yüksek bir BM sistemi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BM SistemiBakan ÇavuşoğluSırbistan
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