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Bakan Kurum, Napoli’de ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi Kerry ile görüştü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Temmuz 2021 Cuma 15:15
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Bakan Kurum, Napoli’de ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi Kerry ile görüştü

İTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın Napoli kentinde ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Napoli'de, ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi Sayın John Kerry ile yaptığımız ikili görüşmede iklim değişikliği ile mücadele, Türkiye nezdinde Paris Anlaşması, Mutabakat Zaptı konuları ile çevre ve iklim konularındaki çalışmalarımızı ele aldık. İklim değişikliğinin etkilerini hisseden ülkelerden biri olarak iklim değişikliğiyle mücadeledeki çalışmalarımızı aktardığımız toplantıda iklim değişikliğinde tarihi sorumluluğumuz yok denecek kadar az olmasına rağmen birçok ülkeden daha kararlı adımlar attığımızı ifade ettik” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumG20 Çevre Bakanları Toplantısı
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