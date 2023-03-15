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Biden: "Saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamaya kararlıyım"

ABD Başkanı Joe Biden, "Saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamaya kararlıyım." dedi.

15 Mart 2023 Çarşamba 09:36
Biden: "Saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamaya kararlıyım"

NEW YORK (AA) -

Biden, ocak ayında toplu silahlı saldırının gerçekleştiği California'nın Los Angeles kentinde düzenlenen programda silahlı şiddetin önüne geçilmesi için yaptığı çalışmalar hakkında konuştu.

Los Angeles kentinin yaklaşık 10 kilometre doğusundaki Monterey Park'ta 21 Ocak akşamı Ay takvimine dayalı yeni yıl kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitirenleri anan Biden, saldırıyı, "California tarihindeki en kötü toplu katliamlardan biri" şeklinde niteledi.

Biden, saldırının Asyalı Amerikalıların yoğun yaşadığı bölgede gerçekleşmesine ve Kovid-19 salgınının ardından Asyalılara yönelik nefret suçlarının artmasına dikkati çekti.

Biden diğer taraftan, bu hafta, Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'nde Asyalı Amerikalı göçmen bir ailenin mücadelesini anlatan yapımın ödül aldığını hatırlattı.

Bu tür saldırıların önlenmesi için yeni bir kararnameye imza attığını duyuran Biden, bu kapsamda Kongreye silahların satışı için kapsamlı sabıka kaydı kontrolünün yapılması ve üreticilerin sorumluluk muafiyetini ortadan kaldırma çağrısında bulunduğunu aktardı.

Biden, kişilerin silah satın almadan önce hakkında aile içi şiddet uygulayıp uygulamadığı gibi birçok kontrolün yapılması gerektiğinin altını çizerek bu kapsamda toplum arasında farkındalık yaratma kampanyalarını da genişleteceklerini söyledi.

Başkan Biden, "Saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamaya kararlıyım." ifadesini kullandı.

Geçen hafta Kongre'ye sunduğu 2024 yılı mali bütçesinin daha güvenli bir toplum için ruh sağlığı hizmetlerine erişim ve şiddetten etkilenenlere sağlanacak mali katkıları içerdiğini kaydeden Biden, Kongredeki Cumhuriyetçilerin kolluk kuvvetleri ve FBI gibi kurumların finansmanında kesintiye gitmek yerine bütçeyi geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Joe BidenSaldırı SilahlarıYüksek Kapasiteli şarjörlerYeni ÇağrıLos Angeles
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