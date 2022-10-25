BM Atom Ajansı, Ukrayna’nın talebi doğrultusunda müfettiş gönderiyor

AVUSTURYA - Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan ‘kirli bomba’ iddiaları üzerine Ukraynalı yetkililer, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (IAEA) iki müfettişi Ukrayna kontrolündeki bahsi geçen iki bölgeye davet etti. IAEA, müfettiş talebini doğruladı ancak iki tesisin ismini vermedi.



IAEA tarafından ABD’de temaslarına devam eden Genel Direktör Rafael Mariano Grossi adına yapılan dünkü açıklamada “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Rusya Federasyonu tarafından Pazar günü Ukrayna'daki iki nükleer tesiste iddia edilen faaliyetler hakkında yapılan açıklamalardan haberdardır” ifadeleri kullanıldı. IAEA, Ukrayna hükümetinin iddialara konu olan iki tesiste soruşturma ve inceleme yapması için iki müfettiş talebini doğruladı. Öte yandan Grossi, her iki yerin de IAEA güvencesi altında olduğunu ve müfettişler tarafından düzenli ziyaret edildiğini vurguladı.



IAEA, gelecek günlerde bu iki tesise ziyaret planladığını ifade ederek ziyaretlerinin amacının ‘bildirilmemiş olası nükleer faaliyetleri ve materyalleri tespit etmek’ olduğunu belirtti. Direktör Grossi ise açıklamada bu iki tesis için “IAEA, bir ay önce bu yerlerden birini denetledi ve tüm bulgularımız Ukrayna'nın güvenlik beyanlarıyla uyumluydu. Orada beyan edilmemiş nükleer faaliyetler veya materyal bulunmadı” dedi. IAEA açıklamasında iki tesisin ismi verilmedi.