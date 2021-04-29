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BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık

İsviçre’nin Cenevre kentindeki 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının ardından açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Henüz yeterince ortak zemin bulamadık” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Nisan 2021 Perşembe 14:54
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BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık

İSVİÇRE - İsviçre’nin Cenevre kentindeki KKTC ve Rum kesimi ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalarda bulundu. Cenevre’deki BM Ofisi (UNOG) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda Guterres’in ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada BM Genel Sekretesi Guterres’in “Henüz yeterince ortak zemin bulamadık. Ama ben pes etmiyorum. Gündemim basit: Birlikte barış ve refah içinde yaşamayı hak eden Kıbrıslıların güvenliği ve refahı için mücadele etmek. Vazgeçmeyeceğiz. Önümüzdeki 2-3 ay içinde gerçekleşebilecek bir sonraki toplantı için mümkün olan en iyi koşulları yaratmak için istişarelerimize devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ortam ZeminBM Genel Sekreteri Guterres
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