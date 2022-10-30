BM Genel Sekreterinden tahıl anlaşması için çağrı

ABD, (DHA) –

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması konusunda açıklamalarda bulunmuş ve anlaşmanın gereği olarak Rus tahılını ve gübresini kapsayan yaptırımların tam olarak kalkmadığını belirtmişti. BM Genel Sekreteri Guterres adına dün yapılan yazılı açıklamada, başta batı olmak üzere diğer ülkeleri Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatını kapsayan engellerin kaldırılmasını hızlandırmaya çağrıl

BM’den yapılan basın açıklamasında “Genel Sekreter, Karadeniz Tahıl Girişiminin yenilenmesi ve tam olarak uygulanmasının yanı sıra Rusya Federasyonu ile imzalanan anlaşmanın tam olarak uygulanmasına sarsılmaz bağlılığını ve güçlü desteğini ifade eder. Her iki anlaşma da Ukrayna ve Rusya Federasyonu'ndan gelen tahıl ve gübrelerin küresel bir gıda krizini önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak için gereken hız ve fiyatta küresel pazarlara ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Birleşmiş Milletler, bu amaca yönelik olarak tüm taraflarla aktif ve sürekli angajmanını sürdürmektedir” denildi.

ENGELLERİN HIZLA KALDIRILMASI

“Ortak Koordinasyon Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı ve faaliyetlerini aktif olarak desteklediği için Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullanan Genel Sekreter, “Ukrayna'dan tahıl ve gübre ihracatını kolaylaştırma anlaşmasının ilk baştaki süresi 120 gündür ve hiçbir taraf itiraz etmezse 19 Kasım'da otomatik olarak uzatılabilir. Tüm tarafları Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yenilemek için her türlü çabayı göstermeye ve Rusya'nın tahıl ile gübre ihracatındaki geriye kalan tüm engellerin hızla kaldırılması da dahil olmak üzere her iki anlaşmayı da sonuna kadar uygulamaya çağırıyoruz” dedi.