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"Bu korkunç zamanlarda Avrupa sizinle dayanışma içinde"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2021 Salı 11:47
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"Bu korkunç zamanlarda Avrupa sizinle dayanışma içinde"

BELÇİKA - AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bulgaristan’da meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek, “Bu korkunç zamanlarda Avrupa sizinle dayanışma içinde” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Bulgaristan’da meydana gelen otobüs kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Komisyon Başkanı Leyen, “Bulgaristan’da dün gece meydana gelen trajik otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu korkunç zamanlarda Avrupa sizinle dayanışma içinde” ifadelerini kullandı.

Konsey Başkanı Charles Michel ise “Düşüncelerimiz Bulgaristan'daki korkunç kazanın kurbanları, onların aileleri ve tüm ön saf çalışanları ile birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Güçlü kalın. AB elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır” ifadelerini kullanmıştı.

DHA

Son Güncelleme: 23.11.2021 11:56
Anahtar Kelimeler:
AB Komisyonu Başkanı LeyenBulgaristan
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