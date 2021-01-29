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Bulgaristan, PCR testi zorunluluğu getirdi

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Bulgaristan'ın ülkeye girişlerde, bugünden itibaren PCR testi zorunluluğu getirdiğini duyurdu. Karardan, transit geçenler, nakliye ve transport sektöründe çalışanların muaf tutulduğu bildirildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ocak 2021 Cuma 14:46
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Bulgaristan, PCR testi zorunluluğu getirdi

EDİRNE - Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinden, 'önemli duyuru' başlığıyla yapılan açıklamada, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre 29 Ocak 2021 tarihinden 30 Nisan 2021 tarihine kadar AB ülkeleri dahil ve 3'üncü ülkelerden (Türkiye dahil), Bulgaristan'a girişlerde PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu karardan transit geçenler, nakliye ve transport sektöründe çalışanlar muaf tutulmuştur" denildi.

Türkiye de 30 Aralık 2020 tarihinde yurt dışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trakya Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge MüdürlüğüBulgaristanPCR Testi Zorunluluğu
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