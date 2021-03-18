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Çanakkale şehitleri KKTC’de anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tören düzenlendi. Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt’a çelenk koyarken, Anıt Özel Defteri’ni de imzaladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mart 2021 Perşembe 15:50
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Çanakkale şehitleri KKTC’de anıldı

Cumhurbaşkanı Tatar tarafından, Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak Anıtkabir’e gönderilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Dünyanın en güçlü ordularına karşı, Türk askerinin büyük bir kahramanlık ve destansı bir direnişle yarattığı 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümündeyiz. Bu büyük zafer, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren, dünya ulusları ile mazlum halklara ilham kaynağı olurken, Türk ulusunun esir edilemeyeceğini, Türk vatanının parçalanamayacağını göstermiştir. ‘Çanakkale Geçilmez’ söylemi sadece bir söylem değil, Türk direnişinin, vatan, özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesidir. Bu zafer ve bu söylem Kıbrıs Türk halkının da hala daha devam etmekte olan mücadelesinde en büyük güç ve ilham kaynağıdır. Özgürlük, bağımsızlık ve vatan uğruna toprağa düşen ve burada kucak kucağa yatan Mehmetçik ile Mücahitlerimiz direnişimizin ve Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımızın simgesidir. Burada yatan şehitlerimiz bizim ve Türk ulusunun evlatlarıdır. Onlar sadece bu toprakta değil, Kıbrıs Türk halkının bağrında yatmaktadır. Sonsuza kadar da bu böyle olacaktır. Tüm şehitlerimize Tanrı’dan rahmet dilerken, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”


Tören şehitliğe karanfil konulmasının ardından sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma GünüKKTCKıbrıs
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