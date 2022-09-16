Cebrayıl'da mayınların etkisiz hale getirildiği anlar kameraya yansıdı

AZERBAYCAN - Demirören Haber Ajansı (DHA) Azerbaycan’ın 2020’de işgalden kurtardığı Cebrayıl Rayonu’nda Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) tarafından yürütülen mayın temizleme çalışmalarını görüntüledi. Mayınların patlatılarak, etkisiz hale getirildiği anlar kameraya yansıdı.





Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020'de yaşanan İkinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı İran sınırı yakınındaki Cebrayıl Rayonu’nda ANAMA tarafından mayın temizleme çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 30 yıl sonra işgalden kurtarılan Cebrayıl bölgesinde 2 kilometrelik bir alanda yürütülen çalışmalar kapsamında bugün 4 mayın patlatılarak etkisiz hale getirildi. O anlar bölgede bulunan DHA kamerasına yansıdı.





Cebrayıl bölgesinde görevli ANAMA Mayın Arama ve İmha Etme takım lideri Eflatun Rıza Guliyev, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çalışmaların yapıldığı alanın Lele Tepe’nin eteğinde bulunduğunu ifade eden Guliyev, “Bu alan Cebrayil Rayonu’nda ve meşhur Lele Tepe’nin alt tarafında tepenin eteğinde bulunuyoruz şu an. 2020’nin Eylül ayında bu araziler işgalden kurtuldu. Devlet tarafından da bu arazilerin mayından temizlenmesi çalışmalarına başlanabilmesi için ANAMA’ya yetki verildi. Halihazırda bu işlediğimiz yerden Bahçehoradiz-Nahcıvan-Zengezur yolu geçiyor. Bu arazi 30 yıl Azerbaycan ve Ermeni ordusunun arasında bir tarafsız bölge, girilmeyen bir araziydi. Bu nedenle düşman buraya daha çok mayın döşedi. O yüzden başka arazilere göre burada mayın hem daha sık hem daha çok sayıda yerleştirilmiş. Elimizden geldiği kadar da mayın temizleme işinin üstesinden geliyoruz. Bugün 4 mayın patlatıldı, onları etkisiz hale getirdik. Bütün cephe boyunca, Kazak Reyonu’na yani Gürcistan sınırına kadar düşman mayın döşemişti” açıklamalarında bulundu.