Çin'de kritik durumdaki Kovid-19 hastalarının sayısı 100 binin üzerinde

Beijing

Ulusal Sağlık Komisyonu Tıp İdaresi Bürosu Başkanı Ciao Yahui, kritik hasta sayısının 5 Ocak'ta 128 bin ile en yüksek seviyeye ulaştığını, 12 Ocak'ta 105 bin civarında olduğunu belirtti.

Halen yoğun bakımdaki doluluk oranının yüzde 75,3 olduğunu kaydeden Ciao, kapasitenin talebi karşılamaya yeterli olduğunu ifade etti.

Ciao, Kovid-19 tedbirlerin kaldırılacağının duyurulmasını takip eden 8 Aralık 2022 ile 12 Ocak 2023 arasında virüse bağlı 59 bin 938 can kaybı meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Kovid-19'dan ölenlerin yaş ortalamasının 80,3, kritik durumdaki hastaların ise 75,5 olduğunu belirten Ciao, ölümlerin yüzde 90'ından fazlasının ağır hastalığı, yüzde 92,8'inin ise kronik hastalığı bulunan kişiler olduğunu kaydetti.

Ciao, ülke genelinde soğuk algınlığı şikayetiyle hastanelere ve kliniklere başvuran kişi sayısının 23 Aralık 2022'de 2,87 milyon ile tepe noktasına ulaştığını, bu tarihten itibaren giderek azalarak 12 Ocak'ta 477 bin civarına düştüğünü bildirdi.

Uzmanlar, enfeksiyon yoğunluğunun süreceği uyarısını yapıyor

Sağlık uzmanları ve yetkililer, ülkede vaka sayısının ve ağır hasta sayısının kış aylarının sonuna kadar yüksek seyretmesinin beklendiğini dile getiriyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Baş Epidemiyoloğu Zıng Guang, Kovid-19 salgının dalgalar halinde ilerlediğini, önce Pekin, Guangcou, Çıngdu ve Çongçing gibi büyük şehirlere ardından diğer bölgelere yayıldığına dikkat çekerek "Çin genelindeki Kovid-19 enfeksiyonları muhtemelen 2 ya da 3 ay daha yoğun seyredecek, bu durumda ağır hasta sayısı daha uzun süre yüksek kalabilir." diye konuştu.

Zıng'ın halefi Vu Zunyou da Çin'de bu kış 3 büyük salgın dalgasının etkili olacağı, sonuncu dalganın mart ortasında tepe noktasına ulaşacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol ve önleme tedbirlerini terk etmesinin ardından bugüne dek tek ülkede görülen en büyük kitlesel Kovid-19 yayılmasıyla karşı karşıya bulunuyor. 1,4 milyar nüfuslu ülkede kış aylarında 1 milyardan fazla kişinin enfekte olacağı tahmin ediliyor.