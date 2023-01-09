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Çin, "Şicien" sınıfı teknoloji test uydularını fırlattı

Çin, yörünge teknolojilerinin test edilmesi için kullanılması hedeflenen Şicien uydularını uzaya gönderdi.

09 Ocak 2023 Pazartesi 14:59
Çin, "Şicien" sınıfı teknoloji test uydularını fırlattı

PEKİN - Xinhua'nın haberine göre, "Şicien-23" ve "Şicien-22A" ve "Şicien-22B" uyduları, Long March 7 taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Şicien-23'ün bilimsel deneyler ve teknik doğrulama süreçlerinde, Şicien-22A ile Şicien-22B'nin ise uzay çevresinin izlenmesi gibi yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı belirtildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 459'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

Şicien uydu programı, uydulardan bazılarının fırlatışlarının duyurulmaması, yörüngede konumu belirtilmeyen bağlı uyduların varlığı ve uyduların diğer uyduları yakından incelemek veya sürüklemek amacıyla temas yakınlığında manevralar yaptığı gerekçesiyle zaman zaman eleştirilere konu oluyor.

Hakkında çok fazla bilgi paylaşılmayan uydu programının, Çin'in yörünge teknolojilerini test ettiği Şiyan ve Çuangşin gibi diğer uydu programlarından farkının ne olduğunu bilinmiyor.

Adı, "uygulama" anlamına gelen Şicien uydularının, Şiyan (deney) ve Çuangşin (yenilik) uydu programlarında erken geliştirme aşamasındaki yeni teknolojilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik platform işlevi gördüğü tahmin ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞicienUyduÇin
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