Danimarka genel seÃ§imlerinde hÃ¼kÃ¼met tekrar merkez solun

DANÄ°MARKA -Â Danimarkaâ€™da seÃ§menler dÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na giderek oy kullandÄ±. GÃ¶revdeki BaÅŸbakan Metter Frederiksen liderliÄŸinde seÃ§ime giren merkez sol bloÄŸu, seÃ§imleri kazanarak mevcudun yanÄ± sÄ±ra 2 sandalye daha elde etti. Frederiksenâ€™in GrÃ¶nland ve Faroe AdalarÄ±â€™ndan gelecek 3 sandalye ile hÃ¼kÃ¼meti kurmasÄ± bekleniyor.



Son 20 yÄ±lÄ±n en iyi seÃ§im sonucunu kazanan merkez sol, erken yapÄ±lan genel seÃ§imlerde 87 sandalyeyi kazandÄ±. SeÃ§im yarÄ±ÅŸÄ± BaÅŸbakan Frederiksenâ€™in liderliÄŸindeki merkez sol ile Jakob Ellemann-Jensen liderliÄŸindeki liberal merkez saÄŸ bloÄŸu arasÄ±nda geÃ§ti. HÃ¼kÃ¼met kurmak iÃ§in gerekli 90 sandalyeninÂ biri Faroe AdalarÄ±â€™ndan, diÄŸeri ikisiÂ ise her zaman sol partilere oy veren Ã¶zerk GrÃ¶nlandâ€™dan gelmesi Ã¶n gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.



BaÅŸbakan Frederiksen, sosyal medya hesabÄ±ndan seÃ§menlere seÃ§im zaferi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.Â