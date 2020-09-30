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Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus’ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurdu. Çocukların ellerinde silahla poz verdiği görüntüler yayımlandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2020 Çarşamba 11:19
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Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor

LİBYA - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) tarafından ağır yenilgiye uğrayan Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus’ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurdu. Hafter, kendi yanlarında savaşmak için küçük yaştaki kimsesiz çocukları kullandığı kaydedildi. Hafter güçlerinin yanında savaşmak için yetimhaneden alınan ve ismi açıklanmayan 4 erkek çocuk, Trablus'da savaşmak için aylık 1000 Libya Dinarı (4 bin 870 TL) ücret aldıklarını ifade etti. Libya medyasında paylaşılan fotoğraflarda, 16-20 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerin silah kuşandığı görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Darbeci HafterYetim çocuklarLibya
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