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DUBAI’DE ERSİN FAIKZADE PRENSES'TEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türkiye’nin Elmas çocuğu, uluslararasi ses sanatçısı, yazar ve Barış Elçisi Ersin Faikzade davetli olduğu Birleşik Arap Emirliklerinden Dubai'de övgülerle ağırlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2021 Pazar 10:33
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DUBAI’DE ERSİN FAIKZADE PRENSES'TEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türkiye’nin Elmas çocuğu, uluslararasi ses sanatçısı, yazar ve Barış Elçisi Ersin Faikzade davetli olduğu Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai Prensliğinde muhteşem ağırlandı.

Dünyaca ünlü yatırım devlerinden Affluence'in 25 ülkeden gelen  katılımcılar ile düzenlediği konferansında yer alırken, Ekselans Laila Rahhal Al Atfani ‘nin özel ilgisi ile karşılaştı, Sesine hayranliğini dile getirirken Faikzade’den çile bülbülüm eserini dinledi.

Türkiye’nin dünya çapında saygın imaji ile sevilen ve takdir edilen ismi Ersin Faikzade, şıklığı, zarafeti, asil tavrı ve fit görüntüsü ile Dubai’de muhteşem etki bıraktı. Dubai’nin simgesi Burj Al Khalifa Kulesinde fotoğraf çekimide yapılan dünyaca ünlü sanatçı Ersin Faikzade yakin zamanda Dubai’de konserler vermek üzere geri dönecek.

Modern dünyanın en görkemli şehrinde çok güzel bir şekilde agırlandığını dile getiren Faikzade, Dubai’de olan dünyanın pek çok yerinden sevenleri ile de birlikte oldu. Kaldığı Dünyanın en lüks adasındaki  Five Palm Jumeirah Hotelde sevenleri ile buluşan sanatçı, takipçileri  ile bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler. Şık kostümleri ve kendine özgü modası ile de Arap bayanların yakın ilgisiyle karşılaştı.

(Haber: Nihat İlikcioğlu) 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ersin FaikzadeDubaiBirleşik Arap EmirlikleriSes SanatçısıYazarBarış Elçisi
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