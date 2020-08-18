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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 777 bin 470’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 52 bin 763’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 14 milyon 795 bin 803’e ulaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ağustos 2020 Salı 09:29
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 612 bin 27 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 173 bin 716’ya ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 363 bin 235 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 108 bin 654’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 541 bin 493 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 481 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 513 olurken, vaka sayısı 387 bin 502’ye yükseldi.

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İtalya’da toplam vaka sayısı 254 bin 235 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 400 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 226 bin 686 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 296 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 939 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 78 bin 534 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 19 BİN 804’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 19 bin 804’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 345 bin 450’ye çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DünyaKoronavirüsPandemiCovid19ÇinVuhan
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