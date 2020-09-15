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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 932 bin 801’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 449 bin 50’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 280 bin 281’e ulaştı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Eylül 2020 Salı 12:17
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

ÇİN - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 749 bin 289 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 199 bine ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 349 bin 544 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 132 bin 117’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 733 bin 860’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 812 olarak rapor edildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 23 BİN 313’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 23 bin 313’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 404 bin 648’e çıktığı açıklandı.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 593 bin 730’a,  virüs kaynaklı ölü sayısı 29 bin 848 oldu. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 387 bin 252’ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 507’ye çıktığı bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 950’ye yükseldiği aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya GeneliKoronavirüs Bilançosu
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