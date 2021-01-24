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Dünyanın en çok arananlar listesindeki ''Çinli El Chapo'' Amsterdam'da yakalandı

Dünyanın en çok arananlar listesinin başında olan ve Çinli "El Chapo" olarak da bilinen Tse Chi Lop, Hollanda'daki Schiphol Havalimanı'nda polisler tarafından yakalandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
24 Ocak 2021 Pazar 14:23
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Dünyanın en çok arananlar listesindeki ''Çinli El Chapo'' Amsterdam'da yakalandı

Hollanda, (DHA)

Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakapı Joaquin Guzman ve Pablo Escobar'la kıyaslanan ve yılda 519 milyar TL getirisi bulunan Asya-Pasifik arasındaki yasadışı uyuşturucu satışı ağını yönetmekle suçlanan Çinli Tse Chi Lop, Hollanda'da yakayı ele verdi.


AKTARMA YAPARKEN YAKALANDI


Dünyanın en çok arananlar listesinin başında olan ve Çinli "El Chapo, Avusturya Federal Polisi'nin operasyonuyla, Tayvan'dan Çin'e giden uçak seferinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda aktarma sırasında yakalandı.

ÇAY PAKETLERİNDE UYUŞTURUCU


Lop'un Avusturya’ya giren uyuşturucuların yüzde 70'inden sorumlu olduğu tahmin edilirken, şebeke için çalışanların uyuşturucuları çay paketlerine gizleyerek ülkeye soktuğu ifade edildi.  Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, uyuşturucu şebekesinin yıllık gelirinin 2018'de 8 milyar dolar (yaklaşık 59,5 milyar TL) olarak belirlendiğini, ancak bu rakamın 17.7 milyar dolara (yaklaşık 131,2 milyar TL) kadar çıkabileceğini açıkladı. 

DHA

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