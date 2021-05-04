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EMA Çin aşısı Sinovac için ön değerlendirme sürecini başlattı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Çin aşısı Sinovac için ön değerlendirme sürecinin başlatıldığı duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mayıs 2021 Salı 14:36
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EMA Çin aşısı Sinovac için ön değerlendirme sürecini başlattı

BELÇİKA - Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı. Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada, “EMA’nın insan ilaçları komitesi (CHMP), Sinovac Life Sciences tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ön değerlendirme sürecinin başlattı. CHMP'nin sıralı incelemeyi başlatma kararı, laboratuvar çalışmalarından (klinik olmayan veriler) ve klinik çalışmalardan elde edilen ön sonuçlara dayanmaktadır. Bu çalışmalar, aşının, Kovid-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'yi hedefleyen antikorların üretimini tetiklediğini ve hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EMAÇin Aşısı Sinovac
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