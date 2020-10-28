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Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya tepki: Utanç verici

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransız Charlie Hebdo dergisinin İslam’ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedefleyen karikatürlerinin ‘insanlık adına üzüntü ve utanç verici’ olduğunu söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ekim 2020 Çarşamba 15:16
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Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya tepki: Utanç verici

LEFKOŞA - KKTC'de temaslarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Özgürlüklerin de ‘belli bir sınırı olması’ ve ‘hakaret sınırına varmaması’ gerektiğini kaydeden Erbaş, "Bu anlamda söz konusu derginin yayın politikası çirkin ve kınıyoruz" dedi. Erbaş, İslam’ın barış ve hoşgörü dini olduğunu ve asırlardan beri farklı inanç ve mezheplerden insanları bir arada yaşattığını belirterek "Hem İslam peygamberine hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çirkin şekilde saldıran dergiyi en ağır ifadelerimizle lanetliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ErbaşFransız Charlie Hebdo Dergisi
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