Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.523,48
ALTIN
1.048,36
DOLAR
18,56
STERLİN
21,77
EURO
19,05
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya...

Erdoğan’a Türk Dünyası Ali Nişanı taltif edildi

Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Türk Dünyası Ali Nişanı taltif edildi. Nişan takdim töreninde konuşan Erdoğan “Türk Dünyası Ali Nişanı’nın şahsıma tevdi edilmesinden büyük bir onur duyuyorum" dedi.

11 Kasım 2022 Cuma 14:52
Erdoğan’a Türk Dünyası Ali Nişanı taltif edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende şunları kaydetti;

“Değerli kardeşlerim öncelikle nezaketiniz ve bugün yaşadığımız bu müstesna hava için şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Türk Dünyası Ali Nişanı’nın şahsıma tevdi edilmesinden büyük bir onur duyuyorum.”

“Teşkilatımızın uluslararası alandaki görünürlüğünün her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahede ediyorum. Ortak çaba ve özverimizin ürünü olan teşkilatımızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“Bir gözlemci üye olarak Viktor Orban kardeşime Avrupa ile Türk dünyası arasında oluşturduğu köprü nedeniyle gerçekten çok teşekkür ediyorum ve adeta aynı kökten gelme bir havayı estiriyor, bundan dolayı da Avrupa Birliği içerisindeki demokrasi mücadelesi sebebiyle kendisini kutluyor ve tebrik ediyorum. Bu mücadeleyi vermek herkesin kârı değil. Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz. Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler. Hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama bizde onlara gerekeni gerektiği zamanda cevabını vereceğiz. Buradan yine aynı şekilde sesleniyorum.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanÖzbekistanTürk DünyasıNişan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: KKTC’nin, Teşkilata gözlemci üye olmasını kabul ettik
Erdoğan: KKTC’nin, Teşkilata gözlemci üye olmasını kabul ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı
Bakan Çavuşoğlu: Asya yeniden öne çıkıyor
Bakan Çavuşoğlu: Asya yeniden öne çıkıyor
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans