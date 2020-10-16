Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1188
ALTIN
488.013
DOLAR
7.9356
STERLİN
10.2541
EURO
9.3117
Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan hedefliyor
Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan...
Antalyaspor'da Gaziantep mesaisi
Antalyaspor'da Gaziantep mesaisi
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET
Dünya Gıda Günü’nde “Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim”
Dünya Gıda Günü’nde “Büyütelim, Besleyelim,...

Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor

Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan’ın Terter kentine gerçekleştirilen bombalı saldırılar nedeniyle siviller okullara yerleştirildi. Okulun içerisinde 24 saat televizyondan gelişmeleri takip eden Terter halkı, gelecek müjdeli haberler bekliyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Ekim 2020 Cuma 16:49
0 Okunma
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor

AZERBAYCAN - Ermenistan’ın 27 Eylül’den bu yana Azerbaycan’ın sivil kentlerine olan saldırısı 19’uncu günde de devam ediyor. Yaklaşık 150 bin nüfusu bulunan ve hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Terter halkı, bu saldırılardan en büyük yarayı alan kentlerden biri oldu. Terter halkı, 27 eylülden bu yana önlem amaçlı daha güvenli bölgelere götürülüp yerleştirildi.


OKULLARDA YAŞIYORLAR


150 bin nüfuslu Berde kentinde bulunan 5 Numaralı Ortaokul, sivil halkın yerleştirildiği okullardan biri oldu. Önceden sınıflarında öğrencilerin eğitim görüp koridorlarında koşturduğu okul, artık sivil halkın yaşam merkezi oldu. Okulun giriş koridoruna, okul yönetimi tarafından televizyon kuruldu ve halk buradaki televizyonun başında toplanarak, iki ülke arasındaki çatışmaları an be an haberlerden takip ediyor. Okulun bir sınıfında 12 kişilik aile, yere serdikleri yataklarda uyuyup yine aynı sınıfın bir köşesine yerleştirdikleri masada yemek pişiriyor.


“KORKMUYORUZ, BURADA GÜVENDEYİZ”


Terter’e yapılan saldırının ilk gününden itibaren yetkililer tarafından bu okula yerleştirildiğini anlatan Yevruslav Dünyamal, “Ermenilerin bombalamasından ölenler ve yaralananlar oldu. Burası daha güvenli buraya gelip yerleştik ve yaşıyoruz. Korkmuyoruz” dedi. Ulviye Dünyamalıyeva da ev işlerinin aynısını buradaki sınıfta yaptığını ve yemekten masa hazırlamaya kadar her türlü işleri yaptığını söyledi.

Okul müdürü Teymur Hemidov ise okulda 500 kişinin yaşadığını ve buranın da ilk başlarda bombalara maruz kaldığını ama zarar görmediklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ermeni GüçleriTerter HalkıOkullarda YaşıyorlarAzerbaycan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu!
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu!
Ermenistan ordusu 18’inci motorlu piyade tümeninde kitlesel firarlar kaydedildi
Ermenistan ordusu 18’inci motorlu piyade tümeninde kitlesel firarlar kaydedildi
Almanya son 24 saatte rekor koronavirüs vaka sayısı açıkladı
Almanya son 24 saatte rekor koronavirüs vaka sayısı açıkladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans