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Ermenistan ile Azerbaycan askeri faaliyetlere son verdi

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy Ermenistan ile Azerbaycan'ın askeri faaliyetlere son verdiğini ve iki ülke askerlerinin çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durduğunu açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Kasım 2020 Çarşamba 13:57
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Ermenistan ile Azerbaycan askeri faaliyetlere son verdi

RUSYA - Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında sahada elde ettiği askeri başarı, 30 yıl sonra işgalden kurtarılan toprakların masaya getirilmesiyle resmiyete taşındı. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, tarafların imzaladığı anlaşma çerçevesinde Ermenistan ile Azerbaycan'ın askeri faaliyetlere son verdiğini ve iki ülke askerlerinin çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durduğunu duyurdu.


TARAFLAR ASKERİ FAALİYETLERE SON VERDİ


Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Ermenistan ile Azerbaycan'ın askeri faaliyetlere son verdiğini ve iki ülke askerlerinin çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durduğunu açıkladı. Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyen Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "Şu an itibarıyla her iki taraf da askeri faaliyetlere son verdi. Azerbaycan ve Ermenistan birlikleri, çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durdu" dedi.


400 RUS ASKERİ KARABAĞ’DA


Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzaladığı anlaşmanın ardından Dağlık Karabağ'a intikal ettirilen Rus barış gücünün mevcut durumuna ilişkin bilgi veren, bir gün içinde bölgeye giden 400 barış gücü askerinin Laçin koridorunda kontrolü sağladığını ifade etti.


Rudskoy yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin öncü birlikleri Laçin koridorunda ve Laçin-Lısogorsk karayolunun bir bölümünde kontrolü sağladı ve geçici gözlem noktaları kurdu" dedi.


TARAFLAR ARASI DİREK TEMAS KURULDU


Rudskoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Barış gücü görevlerinin yerine getirilmesi, olası olayların önlenmesi ve Rus askerlerin güvenliğinin sağlanması için Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı karargahlarıyla kesintisiz etkileşim organize edildi, direkt iletişim kanalları kuruldu. Sahadaki durumun 24 saat kesintisiz izlenmesi için Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri yönetim grubu oluşturuldu.”


KREMLİN: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİMİZ AZERBAYCAN TOPRAKLARINDA OLACAK


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ’daki çatışmaların sonlanması anlaşmasıyla sonuçlanan görüşmelerde Karabağ’a Rus-Türk barış güçlerinin beraber konuşlandırılması konusunun hiç ele alınmadığını söyledi. Peskov kendisine yöneltilen soru üzerine, “Hayır, (Rus-Türk) ortak barış güçlerinden bahsedilmedi. Bu konu hiçbir zaman ele alınmadı. (Türkiye ile) ortak işbirliği bölgemiz Karabağ’da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak, burada bir izleme merkezi oluşturulması söz konusu” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orgeneral Sergey RudskoyErmenistan Ile Azerbaycan Askeri Faaliyetleri
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