Eski ABD Başkanı Clinton, bir gece daha hastanede kalacak

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Eski ABD Başkanı Bill Clinton, 12 Ekim Salı günü yakalandığı enfeksiyon nedeniyle Kaliforniya’nın Orange ilçesindeki Irvine Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındı. Clinton’ın sözcüsü Angel Urena, ABD'nin 42'nci başkanının durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı bir gece daha hastanede kalacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Urena, “Başkan Clinton, son 24 saatte mükemmel ilerleme kaydetti. Taburcu edilmeden önce antibiyotik serum almaya devam etmek için Irvine Tıp Merkezi'nde bir gece daha kalacak” dedi.