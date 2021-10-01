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Europol’den ‘Bankamatik çetesi’ operasyonu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Ekim 2021 Cuma 13:08
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Europol’den ‘Bankamatik çetesi’ operasyonu

ALMANYA - Alman ve Hollanda polisinin ortak düzenlediği operasyonda, bankamatikleri patlatarak para çalan 9 suç örgütü üyesi gözaltına alındı.

Hollanda ve Alman makamları arasındaki ortak bir soruşturma ekibi (JIT), bankamatiklere yönelik patlayıcı saldırılarda uzmanlaşmış bir organize suç örgütünü açığa çıkardı. Europol ve Eurojust'ın koordine ettiği 18 aylık soruşturma sonucunda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan suç örgütü üyelerinin, Almanya'daki en az 15 bankamatik saldırısıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. Europol, bankamatik saldırılarında maddi hasar ve çalınan para dahil olmak üzere toplam zararın 2 milyon 150 bin Euro olduğunu belirtti.

‘BANKAMATİK NASIL PATLATILIR?’ DİYE VİDEO ÇEKMİŞLER

Europol’ün açıklamasında suç örgütü üyelerinin, “Bankamatikler nasıl patlatılır?” başlığıyla adım adım nasıl para çaldıklarını anlattıkları video çektiklerini duyurdu. Bu videolar sırasında patlama meydana geldiği, örgüt üyelerinden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suç örgütü üyeleri, bankamatiklerin nasıl havaya uçurulacağına dair adım adım eğitim videoları hazırlıyorlardı ve Almanya'daki en az 15 bankamatik saldırısıyla bağlantılılar. Bankamatiklerde kullanılan ev yapımı patlayıcılar bölge sakinleri ve çevredekiler için ciddi risk oluşturdu. Patlamanın test denemelerinin birinde, şüphelilerden biri öldü, diğer şüpheli ağır yaralandı.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
EuropolBankamatik çetesiOperasyon
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