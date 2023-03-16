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Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı

Fransa'da içeriğinin açıklandığı 10 Ocak'tan bu yana kitlesel grev ve protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformu Senato'da kabul edildi.

16 Mart 2023 Perşembe 14:07
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı
Paris

Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısının nihai metni ikinci kez Senato'da görüşüldü.

Emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı Senato'da, 114'e karşı 193 oyla kabul edildi. 38 Senatör çekimser kaldı.

Tasarı yerel saat ile 15.00'te Parlamento'nun diğer kanadı Ulusal Meclis'te görüşülecek.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaEmeklilik ReformuSenato
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