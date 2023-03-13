Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.316,33
ALTIN
1.150,19
DOLAR
18,98
STERLİN
22,93
EURO
20,27
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel...

Fransız Bakan grev nedeniyle Paris'te yığılan çöplerin sağlığı tehdit ettiğini söyledi

Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal, temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent Paris'te yığılan çöplerin güvenlik ve sağlık için sorun teşkil ettiğini belirtti.

13 Mart 2023 Pazartesi 13:48
Fransız Bakan grev nedeniyle Paris'te yığılan çöplerin sağlığı tehdit ettiğini söyledi
Paris

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Attal, temizlik işçilerinin eylemine değinerek, greve saygı duyduğunu ancak bu nedenle başkent Paris'te yığılan çöplerin "güvenlik" ve "sağlık" sorunu teşkil ettiğini söyledi.

Attal, buna karşı tedbirler alınması gerektiğini ve "zorla işe dönme" prosedürünün devreye sokulabileceğini vurguladı.

Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan grev durumunda" çalışanlar işe dönmeye zorlanabiliyor.

Buna karşı çıkan işçilere ise 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro ceza uygulanabiliyor.

Öte yandan, Paris'te 5 bin 400 ton çöpün yığıldığı belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransızGrev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da Kovid-19'a karşı maske kullanımı kişisel tercihe bırakılıyor
Japonya'da Kovid-19'a karşı maske kullanımı kişisel tercihe bırakılıyor
BM: Libya girişimi, Libyalı tarafları toplamayı ve diyaloğun genişletilmesini hedefliyor
BM: Libya girişimi, Libyalı tarafları toplamayı ve diyaloğun genişletilmesini hedefliyor
Tatar: KKTC'de bulunan depremzedeler için elimizden geleni yapacağız
Tatar: KKTC'de bulunan depremzedeler için elimizden geleni yapacağız
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans