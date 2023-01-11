Fransız hükümeti emeklilik yaşını 64'e çıkaracak

PARİS - Borne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıkladı.

Mevcut emekliliğe ayrılma yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e ulaşacağını anlatan Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödemiş olmak gerekeceğine işaret ederek, otomatik olarak emekliliğe ayrılış hakkı olan 67 yaşı muhafaza edeceklerine işaret etti.

Bazı mesleklerdeki yıpranma payı göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Borne, mesleki yıpranmaların önlenmesine ilişkin 1 milyar avroluk bir fon oluşturulacağını söyledi.

En düşük emekli maaşı yaklaşık 1200 avro olacak

Borne, en düşük emeklilik maaşının asgari ücretin yüzde 85'ine yükseltileceğine ifade etti. Böylelikle, en düşük emekli maaşı aylık yaklaşık 1200 avro olacak.

Farklı emeklilik çeşitlerinin ekseriyetine son vereceklerini değinen Borne, bunun işe yeni alınanlar için geçerli olacağını kaydetti.

Öte yandan, söz konusu reform kapsamında erken yaşta çalışmaya başlayanlar daha erken emekliliğe ayrılabilecek ve işçiler 44 yıldan fazla çalışmak zorunda olmayacak.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, emeklilik reformunun 2030'da 17,7 milyar avro getireceğini ifade etti.

Muhalefet emeklilik reformuna tepkili

Boyun Eğmeyen Fransa partisi Milletvekili Mathilde Panot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iktidarın emeklilik projesinin "arkaik, adaletsiz ve acımaz" olarak niteleyerek "Sonuç: Bayan Borne hiçbir şeyden utanmıyor." ifadesine yer verdi.

Geçen yılki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Boyun Eğmeyen Fransa partili Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından, hükümetin duyurduğu emeklilik reformunu "ciddi sosyal gerileme" olarak değerlendirdi.

Ulusal Birlik (RN) Milletvekilli Marine Le Pen, Twitter'da, "Fransızlar, bu haksız reformu engellemek için tüm kararlılığımıza güvenebilirler." yazdı.

Ülkedeki farklı sendikalar ortak açıklama yayımlayarak, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve sokağa inme çağrısında bulundu.