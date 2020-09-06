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Görev süresi sona eren ABD'li komutan terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı

Her fırsatta terör örgütü PKK ve YPG'ye destek veren ABD'nin görev süresi sona eren komutanı terör örgütüne destek veremeyeceği için ağladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
06 Eylül 2020 Pazar 16:49
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Görev süresi sona eren ABD'li komutan terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı

ABD

Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen ABD'nin görev süresi sona eren komutanı bir skandala daha imza attı. DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona erdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağladı.




CANLI YAYINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE GÖZYAŞI DÖKTÜ


Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti. Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi. Caggins. terör örgütüne destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
PkkYpgABDDestekKomutanTerör
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