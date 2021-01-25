Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1547
ALTIN
441.991
DOLAR
7.3732
STERLİN
10.0976
EURO
8.9633
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri...
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Şırnak Belediyesi 14 memur...
İletişim Danışmanlığı hizmeti alınacak
İletişim Danışmanlığı hizmeti alınacak
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor

Güney Koreli ünlü rapçi Heon-cheol evinde ölü bulundu

Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul’deki evinde ölü bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ocak 2021 Pazartesi 14:58
0 Okunma
Güney Koreli ünlü rapçi Heon-cheol evinde ölü bulundu

Sahne adı ‘Iron’ olarak bilinen Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul’deki apartman dairesinde ölü olarak bulundu. Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, Heon-cheol’ün yatakta bulunduğunu ve vücudunda kanamaların meydana geldiğini bildirdi.

UYUŞTURUCU KULLANIMINDAN MAHKEMEYE ÇIKMIŞTI

Rapçi Heon-cheol, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımından mahkemeye çıkarılmış, 40 saatlik rehabilitasyon programı şartıyla para cezasına çarptırılmıştı. 2017 de ise eski kız arkadaşına saldırıdan tekrar mahkemeye çıkmış, 80 saatlik kamu hizmeti yapmakla cezalandırılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreMüzikRapJeong HeoncheolIron
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en çok arananlar listesindeki ''Çinli El Chapo'' Amsterdam'da yakalandı
Dünyanın en çok arananlar listesindeki ''Çinli El Chapo'' Amsterdam'da yakalandı
Beşparmak'ta KKTC bayrağının boyanması, Rumları kızdırdı
Beşparmak'ta KKTC bayrağının boyanması, Rumları kızdırdı
Ünlü televizyoncu Larry King hayatını kaybetti
Ünlü televizyoncu Larry King hayatını kaybetti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans