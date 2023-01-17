Guterres, Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısını "güçlü şekilde" kınadı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Tremblay, yaptığı açıklamada, Guterres'in, en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kaybolduğu füze saldırısını "güçlü bir şekilde kınadığını" ifade etti.

Tremblay "Genel Sekreter, sivillere ve sivil yapılara yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini belirtiyor." ifadesini kullandı.

Guterres'in söz konusu saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladığını aktaran Tremblay, BM Genel Sekreteri'nin Dnipro saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

Rus ordusunun, 14 Ocak'ta Dnipro kentinde 9 katlı konuta düzenlediği füze saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 40 sivil hayatını kaybetmiş, 75 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından Dnipro'da 3 günlük yas ilan edilmişti.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Dnipro'daki füze saldırısına ilişkin suçlamaları reddederek, "Rus ordusu yerleşim binalarına veya sosyal altyapı tesislerine saldırı düzenlemiyor. Ukrayna tarafının bazı temsilcilerinin yaptığı, trajedinin hava savunma sisteminden kaynaklandığına dair çıkarımları sizler de gördünüz." ifadelerini kullanmıştı.