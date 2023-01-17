Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.271,36
ALTIN
1.153,61
DOLAR
18,79
STERLİN
23,06
EURO
20,41
40 ilde 443 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak
40 ilde 443 muhtelif...
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık daire ve dükkanlar
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık...
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat ihalesi
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici alacak
Türk Patent ve Marka...

Guterres, Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısını "güçlü şekilde" kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısını "güçlü bir şekilde" kınadı.

17 Ocak 2023 Salı 12:24
Guterres, Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısını "güçlü şekilde" kınadı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Tremblay, yaptığı açıklamada, Guterres'in, en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kaybolduğu füze saldırısını "güçlü bir şekilde kınadığını" ifade etti.

Tremblay "Genel Sekreter, sivillere ve sivil yapılara yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini belirtiyor." ifadesini kullandı.

Guterres'in söz konusu saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladığını aktaran Tremblay, BM Genel Sekreteri'nin Dnipro saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

Rus ordusunun, 14 Ocak'ta Dnipro kentinde 9 katlı konuta düzenlediği füze saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 40 sivil hayatını kaybetmiş, 75 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından Dnipro'da 3 günlük yas ilan edilmişti.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Dnipro'daki füze saldırısına ilişkin suçlamaları reddederek, "Rus ordusu yerleşim binalarına veya sosyal altyapı tesislerine saldırı düzenlemiyor. Ukrayna tarafının bazı temsilcilerinin yaptığı, trajedinin hava savunma sisteminden kaynaklandığına dair çıkarımları sizler de gördünüz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMAntonio GuterresRusyaUkraynaSavaşDniproFüzeSaldırıKınama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus ordusu asker sayısını 1,5 milyona çıkaracak
Rus ordusu asker sayısını 1,5 milyona çıkaracak
Belçika'da 200 kalem ilaç bulunamıyor
Belçika'da 200 kalem ilaç bulunamıyor
Türk öğrenciye "NATO" bahanesiyle ayrımcılık yapan üniversite özür diledi
Türk öğrenciye "NATO" bahanesiyle ayrımcılık yapan üniversite özür diledi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans