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Hindistan’dan AstraZeneca tedarikine kısıtlama

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Hindistan Serum Enstitüsü’nde (SII) üretilen Oxford/AstraZeneca aşılarının tedarikinin kısıtlandığını duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Mart 2021 Cuma 14:31
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Hindistan’dan AstraZeneca tedarikine kısıtlama

HİNDİSTAN - Avrupa Birliği ve İngiltere arasında AstraZeneca tedarik krizi devam ederken, Hindistan'dan kritik hamle geldi. Ülkede yerel olarak Hindistan Serum Enstitüsü’nde üretilen AstraZeneca aşılarının tedarikinin kısıtlandığı açıklandı. Başkent Yeni Delhi’deki sağlık yetkilileri, ikinci dalga nedeniyle aşıya talebin arttığını ve Hindistan nüfusuna uygulamak için söz konusu aşıları tedarik edilesine yönelik kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı.

TAM YASAK YOK, KADEMELİ OLARAK DAĞITILACAK

Hindistan’da hükümet yetkilileri, birçok ülkenin aksine aşı ihracatına herhangi bir yasak getirmeyi planlamadıklarını ancak aşamalı olarak tedarike devam edileceğini belirtti. Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kendi nüfusumuz için yeterince aşımız olduğunda diğer ülkelere tedarik edeceğiz” denildi. Öte yandan, Hindistan’da 53 milyon kişinin aşının ilk dozunu aldığı ifade edildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 1,4 milyar nüfuslu ülkede Haziran ayına kadar aşılananların sayısının 300 milyona ulaşmasını hedeflediklerini açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AstraZeneca Tedarikine KısıtlamaHindistan
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