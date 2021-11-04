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HPV aşısı rahim ağzı kanserini yaklaşık yüzde 90 oranında azaltıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Kasım 2021 Perşembe 15:24
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HPV aşısı rahim ağzı kanserini yaklaşık yüzde 90 oranında azaltıyor

İNGİLTERE - İngiltere kanser araştırma kurumu Cancer Research UK tarafından yapılan araştırmada, İngiltere’de 2008 yılında başlatılan HPV (human papillomavirus) aşı programı kapsamında aşının rahim ağzı kanseri vakalarını yaklaşık yüzde 90 oranında azalttığı belirtildi.

Cancer Research UK tarafından araştırmaya dair yapılan açıklamada, ülkede 2008 yılında genç kızlar için HPV aşı programının başlatıldığı ve ‘ilk kez’ bir çalışmanın, İngiltere HPV aşı programının 'işe yaradığını ve hayat kurtaracağını' gösterdiği ifade edildi. Açıklamaya göre çalışmada aşının, 11-13 yaşlarında aşıyı olan ve şu an 20’li yaşlarındaki kadınlarda rahim ağzı kanseri oranını neredeyse yüzde 90 oranında azalttığı ortaya çıktı. Araştırmacılar tarafından HPV aşılama programının yaklaşık 450 rahim ağzı kanserini ve 17 bin 200 kanser oluşumunu önlediğini tahmin ediliyor.

‘SONUÇLAR UMUT VERİCİ’

Hakemli tıp dergisinde de yayınlanan çalışmanın, İngiltere aşı programına odaklanan türünün ilk örneği ve iki değerlikli rahim ağzı kanseri aşısının (Ceravix) etkinliğini analiz eden ilk çalışma olduğu ifade edildi. Ekibin, Ocak 2006 ile Haziran 2019 arasında İngiltere’de 20-64 yaş arası kadınlarda teşhis edilen tüm rahim ağzı kanserlerini incelediği ve sonuçların ‘umut verici göründüğü’ belirtildi. Aşının, 16-18 yaşları arasında aşılananlarda rahim ağzı kanseri oranını yüzde 34, 14-16 yaşları arasında yüzde 62 ve 12-13 yaşları arasında aşılananlarda yüzde 90 oranında azalttığı açıklandı.

Ayrıca, neredeyse tüm rahim ağzı kanserlerine HPV’nin neden olduğu ve bu bağlantının 20 yıldan uzun bir süre önce Cancer Research UK bilim insanları tarafından kanıtlandığına yer verilirken, HPV aşısının, virüsün kansere neden olan ana suşlarına (HPV 16 ve 18) karşı koruma sağladığı ifade edildi.

“BİRÇOK HAYAT KURTARMA ŞANSIMIZ VAR”

Araştırmayla ilgili Cancer Research UK Başkanı Michelle Mitchell’in, “HPV aşısının, binlerce kadını rahim ağzı kanseri geliştirmesine karşı koruduğunu ve korumaya devam edeceğini gösteren ilk çalışmayı görmek tarihi bir an. Cancer Research UK, uzun yıllardır bu alandaki araştırmaları finanse ediyor ve aşılama programının başlamasından bu yana bu sonuçları sabırsızlıkla bekliyorduk. İngiltere'de her yıl yaklaşık 850 kadın rahim ağzı kanserinden ölüyor, bu yüzden birçok hayat kurtarma şansımız var” ifadelerine de yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HPV AşısıRahim Ağzı Kanseri
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