IAEA ekipleri, Zaporijya’da incelemelerde bulunacak

AVUSTURYA - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından yapılana açıklamada, bir ekibin dünkü saldırılar nedeniyle bugün Ukrayna’daki Zaporijya nükleer santralinde incelemelerde bulunacağı ifade edildi. IAEA Genel Müdürü Rafael Grossi, “Saldırılar, santraldeki kilit nükleer güvenlik sistemleri üzerinde doğrudan bir etki yapmadı ama tehlikeli bir şekilde yakındı. Kilometrelerden değil metrelerden bahsediyoruz” dedi.





IAEA tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Genel Müdür Rafael Mariano Grossi’nin, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali (ZNPP) sahasına yapılan saldırılarla ilgili açıklamalarına yer verildi. Grossi, tekrarlanan bombardımanın binalara, sistemlere ve ekipmanlara zarar verdiğini bunun yanı sıra bazı patlamaların da reaktörlerin yakınında meydana geldiğini belirtti. Grossi, dünkü bombardımanı, şu anda bir savaş bölgesinin ortasında bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali için bir başka ‘kıl payı kurtulma’ olarak nitelendirdi.





“GELECEK SEFERE BU KADAR ŞANSLI OLMAYABİLİRİZ”





Grossi, ZNPP’yi korumak ve Ukrayna’daki mevcut savaş sırasında bir nükleer kazayı önlemek için acil önlemler alınması çağrısını yineleyerek, “Potansiyel olarak ciddi bir nükleer olay olmadığı için bir kez daha şanslıydık. Gelecek sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz. Gelecek seferin olmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Tesisteki kilit nükleer güvenlik sistemleri üzerinde doğrudan bir etki olmamasına rağmen bombardıman tehlikeli bir şekilde onlara yakındı. Kilometrelerden değil metrelerden bahsediyoruz. ZNPP’yi kim bombalıyorsa, büyük riskler alıyor ve birçok insanın hayatıyla kumar oynuyor” ifadelerini kullandı.





CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ





Radyoaktif atık ve depolama binası, reaktörlerden birine giden bir elektrik kablosu da dahil olmak üzere yönetimin birkaç yerde hasar bildirdiği ifade edilen açıklamada, sahadaki radyasyon seviyelerinin normal kaldığı, bombardıman sırasında birkaç kez devre dışı bırakılan ZNPP'nin harici güç kaynaklarının etkilenmediği ve can kaybı bildirilmediği belirtildi.





Açıklamada, IAEA uzmanlarından oluşan bir ekibin dünkü saldırılar nedeniyle bugün santralde incelemelerde bulunacağı belirtildi.