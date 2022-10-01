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Ian fırtınası ABD’de kıyı eyaletlerinde yoluna devam ediyor

Ian fırtınası, ABD’nin Florida eyaletinde geçen Çarşamba gününden itibaren etkili olarak yaklaşık 45 kişinin ölümüne yol açtı. Kategori 4 gücündeki kasırgadan Kategori 1 gücündeki tropikal fırtınaya dönüşen Ian fırtınası, Güney Carolina’nın kıyı şeridinde dün etkili olurken bugün Kuzey Carolina eyaletine doğru yoluna devam ediyor.

01 Ekim 2022 Cumartesi 14:18
Ian fırtınası ABD’de kıyı eyaletlerinde yoluna devam ediyor

Güney Carolina’nın Kuzey Atlantik Okyanusu kıyısındaki Pawleys Adaları fırtınanın merkezinde kaldı ve polis yetkilileri, fırtına sonrasında halkı evlerine dönmemeleri konusunda uyardı. İtfaiye ise fırtınanın etkisini kaybetmesiyle rüzgarın ve selin yol açtığı yangınlara müdahale etti.

Bugün sabah itibariyle Güney Carolina'daki 70 binden fazla haneye elektrik verilemediği belirtilirken fırtınanın yolu üzerindeki Kuzey Carolina'da 340 bin, Virginia'da 100 binden fazla ev ile işyeri de karanlıkta kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IAN FırtınasıABDFloridaGüney CarolinaFırtına
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