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İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım İdaresi, koronavirüsü (Covid-19)  hızlı tespit eden testlerin tanıtımını yaptı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
10 Ocak 2021 Pazar 16:58
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İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı

İngiltere

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım İdaresi, koronavirüsü 10 ile 30 dakika arasında tespit eden testlerin tanıtımını yaptı. Kişilerin kendi kendilerine de yapabileceği belirtilen testi ilk deneyen Sağlık Bakanı Matt Hancock oldu. 

SureScreen firması tarafından üretilen hızlı koronavirüs testleri, vücudun koronavirüse verdiği yanıtı veya virüs antijeninin kendisini tespit ediyor. 10 ile 30 dakika içinde 'evet / hayır' sonucu veren testler, gelecek 3 ay içerisinde 2 milyon adet üretilecek. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
İngiltereSağlıkKoronavirüsCovid 19
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