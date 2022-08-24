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İngiltere başbakanlık konutu Ukrayna bayrağının renkleriyle süslendi

24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:13
İngiltere başbakanlık konutu Ukrayna bayrağının renkleriyle süslendi

İNGİLTERE - Ukrayna Bağımsızlık Günü sebebiyle İngiltere Başbakanlık konutu Downing Caddesi 10 numara, Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı renkteki çiçeklerle süslendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’da 31’incisi kutlanan Bağımsızlık Günü sebebiyle paylaştığı tebrik açıklamasında “Bağımsızlık Gününüzde Ukrayna halkı, şunu bilmenizi isterim: Ne kadar sürerse sürsün Birleşik Krallık yanınızda olacaktır” dedi. Johnson, işgalin başladığı 24 Şubat’tan bu yana diğer bütün Avrupa ülkeleri içinde 7 bin anti-tank füzeleri dahil en fazla savunma mühimmatını kendilerinin sağladığını ifade etti. Başbakan Johnson, bunun yanı sıra 100 bin Ukraynalı göçmene ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Başbakanlık KonutuUkrayna Bayrağı
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