Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.537,25
ALTIN
986,55
DOLAR
17,76
STERLİN
21,24
EURO
18,07
İzmir ve Manisa'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İzmir ve Manisa'da Vakıf...
Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 öğrenci alacak
Polis Akademisi Başkanlığı 2.500...
Didim Belediyesi 25 adet “P” Plakayı kiraya verecek
Didim Belediyesi 25 adet...
Turizm alanları yatırımcılara tahsis edilecek
Turizm alanları yatırımcılara tahsis...

İngiltere Dış İstihbarat Şefi: 400 kadar Rus casusu sınır dışı edildi

ABD merkezli, güvenlik üzerine çalışan düşünce kuruluşunun güvenlik formunda dün konuşan İngiltere Dış İstihbarat (MI6) Şefi Richard Moore, Avrupa kıtasındaki Rus misyonluklarında diplomat kimliği altında çalıştıklarını ileri sürdüğü 400 kadar casusun sınır dışı edildiğini belirtti. ABD dış istihbaratından sorumlu Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü (CIA) William J. Burns’un de katıldığı Aspen Güvenlik Konseyi’nde Moore, ABD’li meslektaşını onaylayarak Putin’in hasta olmadığını ifade etti.

22 Temmuz 2022 Cuma 15:07
İngiltere Dış İstihbarat Şefi: 400 kadar Rus casusu sınır dışı edildi

ABD merkezli düşünce kuruluşu Aspen Strateji Grup tarafından ABD’nin Colorado eyaletindeki Aspen kentinde 19-22 Temmuz arasında düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu’nda dün konuşan İngiltere MI6 Şefi Richard Moore, Avrupa kıtasındaki Rus misyonluklarında diplomat kimliğiyle çalıştığını ileri sürdüğü 400 kadar Rus casuslarının sınır dışı edildiğini açıkladı. Moore, 400 kadar casusun Avrupa kıtasından ayrılmasıyla Rusya’nın istihbarat kapasitesinin yarıya düştüğünü söyledi.

PUTİN, 3 HEDEFİNİN 3’ÜNDE DE BAŞARILI DEĞİL

ABD Eski Dış İşleri Bakanı Condoleezza Rice’ın kurucusu olduğu Aspen Strateji Grubu’nun Eş Başkanı Harvard Üniversitesi Profesörü Joseph Nye’ın 1986’da yanında çalıştığını belirten MI6 Şefi Moore, ABD ve İngiltere istihbaratı olarak Rusya Devlet Başkanı Putin’in planını bildiklerini ifade etti.

Moore, Putin’in planının 3 önemli hedefi olarak Zelenski’yi yönetimden düşürmek, Kiev’i ele geçirmek ve NATO ittifakı içinde ayrılık yaratmak olduğunu belirtti. Putin’in bu üç hedefinin de henüz gerçekleşmediğini ve gerçekleşmekten uzak olduğunu ifade eden Moore, yaklaşık 15 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı. NATO içinde ayrılık yaratma hedefine konusunda ise Moore, birliğin eskisinden daha birleşmiş olduğunun altını çizdi.

CIA DİREKTÖRÜNÜ TEYİT ETTİ: PUTİN HASTA DEĞİL

MI6 Şefi Richard Moore, gelecek haftalarda Rusya’nın Ukrayna’da asker sıkıntısı ve mühimmat sıkıntısı çekeceğini, ilerleyişinde bir duraklama olacağını ve bu durumun Ukrayna’ya fırsatlar sunacağını öngördü.

Avrupa’ya kışın gelmesiyle gaz sıkıntısı baş göstereceğini ifade eden Moore, ‘Beş Göz istihbarat ittifakı’ çerçevesinde elde edilen bilgilere dayanarak Putin’in hasta olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

Forumda konuşan CIA Direktörü William J. Burns de aynı açıklamayı yapmış ve Putin’in hasta olduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtmişti. (Five Eyes ‘Beş Göz’, ABD-İngiltere-Avustralya-Kanada-Yeni Zelanda arasındaki istihbarat ittifakıdır)

Anahtar Kelimeler:
İngiltereIstihbaratCasusRusyaRus Casusİngiltere Dış İstihbaratRichard Moore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
JOE BİDEN COVİDE YAKALANDI
JOE BİDEN COVİDE YAKALANDI
İngiltere: Rusya, hava savunma füzelerinin kullanımını artırdı
İngiltere: Rusya, hava savunma füzelerinin kullanımını artırdı
Dünyanın yüzde 66,8’i aşılandı, düşük gelirli ülkelerde aşılama 19,4’te kaldı
Dünyanın yüzde 66,8’i aşılandı, düşük gelirli ülkelerde aşılama 19,4’te kaldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans