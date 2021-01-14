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İran'dan Hint Okyanusu'nda gövde gösterisi

İran ordusu ülkenin güneydoğusunda düzenlediği deniz tatbikatı kapsamında çeşitli menzile sahip füze ve torpidoları denedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ocak 2021 Perşembe 13:36
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İran'dan Hint Okyanusu'nda gövde gösterisi

TAHRAN - İran'ın resmi ajansı IRNA, "Güç 99" adı verilen tatbikatın, Umman denizine açılan Mekran kıyıları ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde başladığını aktardı. Tatbikatta, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de hazır bulundu.İran Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, denizaltıların görev aldığı tatbikatta "seyir füzelerinin ateşlenmesi, yerli denizaltılardan torpidoların ateşlenmesi, kıyıda ve denizde özel harekat ekiplerinin eğitimi, insansız hava aracı ve orman operasyonları" gerçekleştirildi.
 

YERLİ DENİZALTISIN "FATİH" DETAYI

Tatbikatta ayrıca yerli üretimi olduğu belirtilen "Fatih" adlı denizaltıdan torpido atışı yapıldı.

Tatbikat Sözcüsü Amiral Hamza Ali Kavyani,  “İran İslam Cumhuriyeti'nin deniz sınırlarına yapılacak herhangi bir ihlalde, düşman kıyıdan ve denizden seyir füzeleri ile hedef alınacak” dedi.

Yürüttüğü füze programı konusunda Batılı ülkelere sorun yaşayan İran, füze faaliyetlerinin kısıtlanmasına ilişkin her hangi bir müzakerede bulunmayacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İranGövde GösterisiHint Okyanusu
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