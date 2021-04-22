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İrlanda, Pfizer & BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatacak

İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi (NIAC), hükümete, Johnson & Johnson Janssen koronavirüs aşısı kullanım onayı vermek için bugün toplantı yapacak. NIAC’ın gündeminde ayrıca, Pfizer BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi 6 haftaya uzatarak daha fazla kişiye ilk doz aşıyı uygulama planı yer alıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Nisan 2021 Perşembe 14:33
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İrlanda, Pfizer & BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatacak

İRLANDA - Yerel basında çıkan habere göre, hükümete yakın bir kaynak NIAC’ın bugün Johnson & Johnson Janssen koronavirüs aşısına onay tavsiyesi vermek için toplantı yapacağı ve yüksek ihtimalle aşıya kullanım onayı vereceği belirtildi.  NIAC bugünkü toplantıda ayrıca, Pfizer BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi 6 haftaya uzatma olasılığını görüşecek. İrlanda hükümeti, Pfizer aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatarak daha fazla kişiye ilk dozu uygulamayı planlıyor. NIAC bugünkü toplantı sonucunda yarın İrlanda hükümetine tavsiyelerini iletecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İrlandaPfizer & BioNTech Aşısı
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