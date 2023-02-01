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İsrail Başbakanı, Ukrayna'ya "askeri yardımı" değerlendirdiklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ukrayna'ya askeri yardım yapmayı değerlendirdiklerini ve "İran'ın silah üretimine karşı harekete geçtiklerini" söyledi.

01 Şubat 2023 Çarşamba 14:38
İsrail Başbakanı, Ukrayna'ya "askeri yardımı" değerlendirdiklerini söyledi

KUDÜS - Netanyahu, Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, İsrail üretimi Demir Kubbe hava savunma sistemini Ukrayna'ya sağlaması sorulduğunda, "Bunu kesinlikle değerlendiriyorum." dedi.

ABD'nin İsrail'de tuttuğu mühimmat stokundan bir kısmını Ukrayna'ya aktardığına işaret eden Netanyahu, "ABD, kendisine ait birtakım mühimmatı buradan Ukrayna'ya aktardı. Burada ayrıntı vermeyeceğim; İsrail, İran'ın Ukrayna'da da kullanılan silah üretimine karşı harekete geçiyor." diye konuştu.

Hafta sonu İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının arkasında İsrail'in bulunduğu iddialarını ne doğrulayan ne de yalanlayan Netanyahu, "Ben belirli bir operasyon hakkında konuşmuyorum. Orta Doğu'da ne zaman bir patlama olsa İsrail suçlanıyor ya da işaret ediliyor. Bazen biz yapıyoruz, bazen de biz değiliz." ifadelerini kullandı.

Savaşın başında "gayriresmi" arabuluculuk teklifi

İran'ın Ukrayna savaşında Rusya'ya silah göndermesine işaret eden İsrail Başbakanı, şunları söyledi:

"İran'ın kendi halkına karşı sergilediği barbarlık karşısında dünya İran'ın ne olduğunu anlamaya yaklaşıyor, (İran) Avrupa'nın ortasında, Ukrayna'da masum sivilleri öldüren insansız hava araçları sağlıyor."

Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi için başbakan olarak "elinden geleni yapacağını" dile getirdi.

Ukrayna savaşının başladığı dönemde kendisine arabuluculuk teklif edildiğini ancak o dönemde muhalefette olduğu için bu rolü kabul etmediğini kaydeden Netanyahu, dönemin Başbakanı Naftali Bennett'in buna çabaladığını fakat başaramadığını söyledi.

Arabuluculuk yapması talebinin kimden geldiğinin sorulması üzerine Netanyahu, teklifin "gayriresmi kanallardan" kendisine ulaştırıldığını, tüm taraflar ve özellikle ABD isterse bu görevi üstlenebileceğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuUkraynaAskeri Yardım
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