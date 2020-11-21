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İsrailli bilim insanları duyurdu: Yaşlanmayı tersine çevirdik

İsrailli bilim insanları, bir grup yaşlı yetişkin üzerinde yaptıkları deneylerde, biyolojik yaşlanma sürecini başarıyla tersine çevirdiklerini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Kasım 2020 Cumartesi 10:23
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İsrailli bilim insanları duyurdu: Yaşlanmayı tersine çevirdik

İsrailli biliminsanlarından "yaşlanmayı tersine çevirdik" açıklaması geldi. Biliminsanları biyolojik yaşlanma sürecini tersine çevirmek için gerçekleştirdikleri çalışmada 64 yaşın üzerindeki 35 yetişkin kullanıldığını açıkladı. Shamir Tıp Merkezi ile Tel Aviv Üniversitesi'nde yeralan  araştırmacılar, biyolojik yaşlanmanın iki ana göstergesini, yani telomer uzunluğunu ve yaşlanan hücre birikimini tersine çevirmek için bir çeşit oksijen tedavisi kullandı.İnsan bedeni yaşlandıkça telomerlerin boyu kısalıyor.  Eski ve arızalı yaşlanmış hücrelerin sayısında ise artış yaşanıyor.

SAF OKSİJENLE KALDILAR

Gerçekleştirilen klinik araştırma, Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) adı verilen yöntemin, yaşlanma sürecinin bu iki karakteristik özelliğinin bozulmasını önleyip önleyemeyeceğini anlamaya çalışıldığı ifade edildi. Araştırma için hazır bulunan denekler basınçlı bir odaya yerleştirildi. Üç ay boyunca haftada 5 gün olmak üzere günde 90 dakika boyunca saf oksijene maruz bırakıldı.

YAŞLANMIŞ HÜCRELER AZALDI

Araştırmanın sonunda bilim insanları, katılımcılarım telomerlerinin uzunluğunun ortalama yüzde 20 oranında arttığını ve yaşlanmış hücrelerinin yüzde 37'ye kadar azaldığını bildirdi. Araştırmacıların belirttiğine göre bu, bedenlerinin hücresel seviyesinin 25 yıl öncesine eşdeğer. Tel Aviv Üniversitesi'ndeki tıp fakültesiyle Sagol School of Neuroscience'da (Sagol Nörobilim Okulu) profesör Shai Efrati konuyla yaptığı açıklamada, "Telomer kısalması, yaşlanmanın biyolojisinin kutsal kasesi olarak görüldüğü için, telomer uzamasını sağlama umuduyla birçok farmakolojik ve çevresel müdahale geniş ölçüde araştırılmaktadır. Önemli bir gelişme, bilim camiasına, yaşlanmanın gerçekten de temel hücresel biyolojik seviyede hedef alınıp tersine çevrilebileceği konusunda yeni bir anlayışın temelini sunuyor.”dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IsrailYaşlanmaBilim
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