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İsviçre maymunlara "temel hak" verilmesi için referanduma gidiyor

İsviçre'nin Basel kantonu, maymunlara anayasal 'temel haklar' verilmesi için referanduma gidileceğini duyurdu.Yasının referandumdan geçmesi durumunda tarihte ilk kez bir ülke "hayvanlara temel hak" vermiş olacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Eylül 2020 Cuma 14:20
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İsviçre maymunlara "temel hak" verilmesi için referanduma gidiyor

İSVİÇRE - İsviçre'nin Basel kantonu, maymunlara anayasal 'temel haklar' verilmesi için referanduma gidileceğini duyurdu. Konuyla ilgili 2016 yılında çalışma başlatan hayvan hakları grubu Sentience Politics, 100 bini geçen imza kampanyası ile maymunlara yasal hak tanınması yönündeki öneriyi Basel kantonuna sundu. Öneriyi kabul eden Basel kantonu harekete geçerek, maymunlara verilmesi planlanan temel hakların içeriği halka sorulsulması üzerine referanduma gidileceğini açıkladı. Öte yandan yasa, referandumdan geçerli oyu alırsa, tarihte bir ülke hayvanlara “temel haklar” tanıyacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsviçreReferandumMaymunlarTemel Hak
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