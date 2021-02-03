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İtalya’nın bir kasabasında koronavirüse yakalanmak yasaklandı

İtalya'nın Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasında belediye başkanı koronavirüse (Covid-19) yakalanmayı yasakladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 12:02
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İtalya’nın bir kasabasında koronavirüse yakalanmak yasaklandı

İTALYA - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da alınan karar şaşkınlığa neden oldu. Ülkenin Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasındaki belediye başkanı Stefania Piras, bölgede vatandaşların hastalanmasını, tedaviye ihtiyaç duymasını ve koronavirüse yakalanmasını yasakladı.
 

ŞAŞIRTAN GEREKÇE  

Yasağın nedenine ilişkin açıklamalarda bulunan Oniferi  Belediye Başkanı Piras, " Oniferi'de sağlık çalışanı kalmadı. Bugün bir doktorumuz daha görevinden ayrıldı. Ayrılan doktorun yerine baklacak bir sağlık çalışanı kalmadı. Artık herkes dikkat edecek. Burada koronaya yakalanmak artık yasak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaKoronavirüsYasak
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