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Japonya’da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın en büyük ve en kalabalık adası olan Honshu'nun doğusundaki Miyagi eyaletinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Mart 2021 Cumartesi 14:18
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Japonya’da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın en kalabalık adası olan Honshu'nun doğusunda yer alan Miyagi eyaletinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer depremin merkez üssünün okyanusta 60 km derinlikte olduğunu ifade etti. Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi eyaletinde "tsunami" uyarısında bulunuldu. Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi. Ülkenin Sapporo kentindeki ABD Başkonsolosluğu, tsunami uyarısını doğruladı. Deprem anı ise amatör kameralara yansıdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TsunamiDepremJaponya
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