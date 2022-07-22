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JOE BİDEN COVİDE YAKALANDI

ABD Başkanı Joe Biden’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

22 Temmuz 2022 Cuma 12:13
JOE BİDEN COVİDE YAKALANDI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın perşembe günü yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. 79 yaşındaki Biden’in hafif semptomlar taşıdığı ve antiviral ilacı olarak bilinen Paxlovid ile tedavi edildiği açıklandı. 

Beyaz Saray Covid Koordinatörü Dr. Ashish Jha, yaptığı basın toplantısında Joe Biden’in aşılarının tam olduğunu söyledi. Dr. Jha, Joe Biden’ın yorgun olduğunu, kuru öksürük ve burun akıntısının olduğunu da belirtti. Ayrıca Dr. Jha, basın mensuplarına verdiği demeçte perşembe sabahı itibariyle Joe Biden’ın oksijen seviyesinin normal olduğunu kaydetti.

Joe Biden ise yaptığı açıklamada, korona testinin pozitif çıkmasına rağmen Beyaz Saray’da izole bir şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi. Sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Biden, Amerikalılara “ Ben iyiyim, her şey yolunda” dedi. Ayrıca Biden, semptomlarının hafif olarak devam ettiğini ve son olarak, “İnancınızı koruyun, her şey yoluna girecek” dedi. Joe Biden Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Pennsylvania’da planlanan etkinliğini iptal etti.

 ABD Başkanının  tedavisinde kullanılan Paxlovid ilacı ise, 12 yaş ve üzeri kişilerin Kovid-19 tedavisi için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden özel acil kullanım izni ile alınabilen ve doktor reçetesi gerektiren bir ilaç.

ABD’de Koronavirüs Tablosu

3 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19  salgını ABD’de tekrar tırmanışa geçti. Ülkede 22 Temmuz Perşembe için günlük yeni vaka sayısı 153 bin olarak açıklandı. ABD’de görülen ilk Covid-19 vakasından bugüne kadar toplam koronavirüs vaka sayısı 90 milyon, toplam vefat sayısı ise bir milyon. Koronavirüs vaka sayısı en fazla olan eyalet ise California eyaleti.

(Haber: Gurur AKOSMAN)

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanJoe BidenKoronavirüsCovid19
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