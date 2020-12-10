Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1363
ALTIN
464.977
DOLAR
7.8609
STERLİN
10.4641
EURO
9.5254
SpaceX'in roketi test sırasında patladı
Son Dakika
SpaceX'in roketi test sırasında patladı
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Son Dakika
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son Dakika
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Elvan: Reformlarımıza hız kazandıracağız
Son Dakika
Elvan: Reformlarımıza hız kazandıracağız

Joe Biden'ın oğlu FBI incelemesinde

ABD’de federal savcılar ve FBI'nın başkan seçilen Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin’deki ticari ilişkilerinin mercek altına alındığı açıklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Aralık 2020 Perşembe 16:27
0 Okunma
Joe Biden'ın oğlu FBI incelemesinde

ABD’nin 46’ıncı Başkanı seçilen Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Çin'deki ticari ilişkileri mercek altına alındı.Soruşturmayı yürüten IRS Kriminal Soruşturma Dairesi, Hunter Biden'a ilişkin olarak FBI ve Delaware'deki federal savcıların mahkeme celbi çıkarma ve görüşme isteme gibi açık adımlar attığını duyurdu.

HUNTER BİDEN: İLK DEFA ÖĞRENDİM

Başkanlık seçim yasakları sebebiyle daha önce gizli yürütülen soruşturma hakkında basına açıklama yapan Hunter Biden’ın avukatları “Dün, Delaware'deki ABD Savcılığı’nın hukuk müşavirime bilgi verdiğinde konuyu ilk kez öğrendim, ayrıca dün, vergi ilişkilerimi de soruşturuyorlar. Bu konuyu çok ciddiye alıyorum, ancak bu konuların profesyonel ve objektif olarak incelemesinin, profesyonel vergi danışmanlarının yararı da dahil olmak üzere, işlerimi yasal ve düzgün bir şekilde ele aldığımı göstereceğinden eminim” dedi.

HUNTER BİDEN İLE İLGİLİ İDDİALAR 

New York Post gazetesinin 14 Ekim'de yayımladığı haberde, Biden'ın, Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti. Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin Mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı. Haberde, Hunter Biden'ın iddialara yanıt olarak o anda Katar'da olduğunu belirttiği ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" diye sorduğu ifade edilmişti. Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada, Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü. Bundan bir süre sonra da Biden'ın, Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı iddia edilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDFBIJoe BidenHunter Biden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SpaceX'in roketi test sırasında patladı
SpaceX'in roketi test sırasında patladı
Yunanistan'ın ulusal güvenlik danışmanından Türkiye itirafları
Yunanistan'ın ulusal güvenlik danışmanından Türkiye itirafları
Suudi Prens'in Kanada'ya suikast timi yolladığına ilişkin açılan davanın reddi talep edildi
Suudi Prens'in Kanada'ya suikast timi yolladığına ilişkin açılan davanın reddi talep edildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans