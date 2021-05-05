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Kanada’da AstraZeneca aşısı uygulanan bir kişi hayatını kaybetti

Kanada’nın Alberta eyaletinde bir kişi, AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:46
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Kanada’da AstraZeneca aşısı uygulanan bir kişi hayatını kaybetti

KANADA - Kanada’nın Alberta eyaletinde yaşayan 50’li yaşlarındaki bir kadın, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covishield aşısını olduktan sonra görülen kan pıhtılaşması yan etkisinin nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Alberta Eyalet Sağlık Bakanı Dr. Deena Hinshaw, pıhtılaşmanın tahmini 100 ila 250 bin aşı dozunda bir görülebileceğini söyledi. Hinshaw, hasta gizliliğini korumak için hayatın kaybeden kadının kimliğinin açıklanmayacağını ifade etti. AstraZeneca aşısının, birçok ülkedeki kullanımı kan pıhtılaşması yan etkisi nedeniyle durdurulmuştu. Kanada’da aşıya bağlı 2 kişide yan etki görüldü.

EMA GÜVENİLİR DEMİŞTİ

Koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma gibi olası yan etkilerini yeniden inceleyen Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu bildirmişti. Ayrıca EMA, AstraZeneca aşısının Kovid-19'a karşı faydalarının risklerinden daha fazla olduğu görüşünde olduğu tekrarlamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AstraZeneca AşısıKanada
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