Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.543,10
ALTIN
1.029,96
DOLAR
17,11
STERLİN
21,17
EURO
18,02
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli...
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı Personel...

Kayıp helikopterin yeri belirlendi: Cusna Dağı bölgesi

İtalya’nın Modena bölgesinde, 9 Haziran’da içinde 4’ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi. Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı’nda olduğunu duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Haziran 2022 Cumartesi 14:40
Kayıp helikopterin yeri belirlendi: Cusna Dağı bölgesi

Açıklamada “Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır” denildi. Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding’in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEYİT ETTİ

Çekya’da resmi ziyaret kapsamında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Mevkidaşı Jan Lipavsky ile ortak düzenlediği basın toplantısında helikopterinin yerinin tespit edildiğini teyit etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabancı HoldingHelikopterİtalyaCusna DağıKayıpArama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’i ziyaret edecek
Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’i ziyaret edecek
Dr. Mehmet Öz  Cumhuriyetçi  Parti’den Senatör Adayı
Dr. Mehmet Öz  Cumhuriyetçi  Parti’den Senatör Adayı
İtalya Hava Kuvvetleri, kaybolan helikopterin arama çalışmalarına katıldı
İtalya Hava Kuvvetleri, kaybolan helikopterin arama çalışmalarına katıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans