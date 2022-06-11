Kayıp helikopterin yeri belirlendi: Cusna Dağı bölgesi

İtalya’nın Modena bölgesinde, 9 Haziran’da içinde 4’ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi. Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı’nda olduğunu duyurdu.