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Kırım’da ikinci patlama

16 Ağustos 2022 Salı 10:25
Kırım’da ikinci patlama

UKRAYNA - Ukrayna’nın enerji kurumu Energoatom, Kırım’da patlama meydana geldiğini duyurdu. Rus medyası, patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini bildirdi.

Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’ın kuzeyinde bulunan Canköy’de patlama meydana geldi. Ukrayna’nın enerji kurumu Energoatom’dan yapılan açıklamada, “16 Ağustos sabahı Kıırm’ın Canköy ilçesinde patlama sesleri duyuldu. Yangın sonrası çıkan siyah dumanlar görülebiliyor. Gelen ilk bilgilere göre patlama, Maiske köyü yakınlarında meydana geldi” denildi. Rus medyası ise patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini bildirdi.

PODOLYAK: KIRIM, YÜKSEK ÖLÜM RİSKİ BARINDIRIR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Kırım’da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Canköy yakınlarında sabah, patlamalarla başladı. Bir hatırlatma; normalde Kırım, Karadeniz, dağlar turizm ile ilgilidir. Ancak Ruslar tarafından işgal edilen Kırım, işgalciler ve hırsızlar için yüksek ölüm riski barındırır” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 16.08.2022 11:16
Anahtar Kelimeler:
Kırımda Ikinci Patlama
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